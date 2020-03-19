COVID-19: дружина Шахова також захворіла, у Раді перевірили на коронавірус 79 нардепів, фото — Фейсбук О. Гончаренка

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COVID-19 діагностували й у дружини народного депутата Сергія Шахова. Після того, як коронавірус у нього підтвердили, в Раді перевірили 79 депутатів.

Водночас Шахов вважає, що не міг захворіти у Європі, а підхопив коронавірус в Україні. Його дружина перебуває в ізоляції. Нардеп із групи «Довіра» повідомив про це у трансляції на Facebook, яку організував вдома, щоб відповісти на питання своїх виборців і журналістів.

Нардеп розповів, що в Європі перебував чотири дні — з 7 до 10 березня. Він стверджує, що заразився вдома, оскільки «друзі, близькі люди, виборці повідомляли йому про те, що мали схожі симптоми, а тест на грип був негативним».

Він переконує, що у Європі не мав «можливості захворіти і зіткнутись з симптомами». Шахов вважає, що корона вірус — «не чума», тому панікувати недоречно. Сам нардеп спочатку лікувався так, як «лікувала його бабуся» — пив малиновий чай, тому сильно пропотів.

Шахов розповів, з ким спілкувався після повернення з Європи. Він перебував на ефірі, заїхав у комітет з питань екологічної політики та природокористування і на нараду в парламент.

Шахови мешкають в Обухівському районі Київської області, саме вони поки є двома мешканцями цього регіону, в яких офіційно підтвердили коронавірус.

Учора в Раді працювали з цього приводу медики, а сьогодні тест на коронавірус пройшов спікер Дмитро Разумков, результат виявився негативним.