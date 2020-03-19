Шахов утверждает, что заразился в Украине, в Раде проверили на коронавирус 79 нардепов, фото — Фейсбук А. Гончаренко

https://racurs.ua/n135463-shahov-utverjdaet-chto-zarazilsya-v-ukraine-v-rade-proverili-na-koronavirus-79-nardepov-video.html

Ракурс

СOVID-19 диагностировали и у жены народного депутата Сергея Шахова. После того, как коронавирус у него подтвердили, в Раде проверили 79 депутатов.

В то же время Шахов считает, что не мог заболеть в Европе, а подхватил коронавирус в Украине. Его жена находится в изоляции. Нардеп из группы «Доверие» сообщил об этом в трансляции на Facebook, которую организовал дома, чтобы ответить на вопросы своих избирателей и журналистов.

Нардеп рассказал, что в Европе находился четыре дня — с 7 до 10 марта. Он утверждает, что заразился дома, так как «друзья, близкие люди, избиратели сообщали ему о том, что имели схожие симптомы, а тест на грипп у них был отрицательным».

Он утверждает, что в Европе у него не было «возможности заболеть и столкнуться с симптомами». Шахов считает, что коронавирус — «не чума», поэтому паниковать неуместно. Сам нардеп сначала лечился так, как «лечила его бабушка» — пил малиновый чай, поэтому сильно пропотел.

Шахов рассказал, с кем общался по возвращении из Европы. Он был на телеэфире, заехал в комитет по вопросам экологической политики и природопользования и на совещание в парламент.

Шаховы живут в Обуховском районе Киевской области, именно они пока являются двумя жителями этого региона, в которых официально подтвердили коронавирус.

Вчера в Раде работали по этому поводу медики, а сегодня тест на коронавирус прошел спикер Дмитрий Разумков, результат оказался отрицательным.