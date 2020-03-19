Коронавирусный карантин львовский чиновник решил пересидеть в Египте

Коронавирусный карантин. Фото: Ракурс

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Ракурс

Коронавирусный карантин для главы Самборской райгосадминистрации Львовской области Андрея Жепко стал полной неожиданностью. Так утверждает чиновник, который 13 марта вместе с семьей улетел на отдых в Египет. Жепко заявляет, что путевку в Египет он приобрел еще в октябре 2019 года, а свой отпуск согласовал с руководством Львовской облгосадминистрации.

Чиновник уверяет, что на момент оформления отпуска и отлета на курорт он даже не мог себе представить, что «все будет так серьезно», пишет Zaxid.net.

Жепко с семьей улетел на десятидневный отдых и сейчас находится в пятизвездочном отеле Rixos Sharm El Sheikh в Шарм-эль-Шейхе. Как известно, уже 11 марта правительство приняло решение о введении карантина, а 12 марта были закрыты все учебные заведения.

Жепко сообщил, что взял отпуск по согласию сторон без сохранения заработной платы, а в отеле, в котором он сейчас находится, карантина нет. Тем не менее, туристам ежедневно измеряют температуру и проводятся профилактические мероприятия.

Жепко утверждает, что стал заложником ситуации и сейчас хотел бы оказаться на рабочем месте, чтобы координировать ситуацию в Самборском районе.

Чиновник должен вернуться в Украину 23 марта, но все зависит от туроператора. Жепко не исключает, что может прилететь домой раньше и заверил, что после этого самоизолируется на две недели и сдаст все тесты на коронавирус.

Необходимо уточнить, что 29-летний Жепко назначен главой Самборской РГА 11 декабря 2019 года, а до этого он работал редактором «Самборской газеты».