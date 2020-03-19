Коронавірусний карантин львівський чиновник вирішив пересидіти у Єгипті

Коронавірусний карантин. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n135462-koronavirusnyy-karantyn-lvivskyy-chynovnyk-vyrishyv-peresydity-u-iegypti.html

Ракурс

Коронавірусний карантин для голови Самбірської райдержадміністрації Львівської області Андрія Жепко став повною несподіванкою. Так стверджує чиновник, який 13 березня разом із родиною полетів на відпочинок до Єгипту. Жепко заявляє, що путівку в Єгипет він придбав ще у жовтні 2019 року, а свою відпустку погодив із керівництвом Львівської обласної державної адміністрації.

Чиновник запевняє, що на момент оформлення відпустки і відльоту на курорт він навіть не міг собі уявити, що «все буде так серйозно», пише Zaxid.net.

Жепко із сім'єю полетів на десятиденний відпочинок і зараз знаходиться в п’ятизірковому готелі Rixos Sharm El Sheikh в Шарм-ель-Шейху. Як відомо, вже 11 березня уряд прийняв рішення про введення карантину, а 12 березня були закриті всі навчальні заклади.

Жепко повідомив, що взяв відпустку за згодою сторін без збереження заробітної плати, а в готелі, у якому він зараз перебуває, карантину немає. Проте, туристам щодня вимірюють температуру і проводяться профілактичні заходи.

Жепко стверджує, що став заручником ситуації і зараз хотів би опинитися на робочому місці, щоб координувати ситуацію в Самбірському районі.

Чиновник повинен повернутися в Україну 23 березня, але все залежить від туроператора. Жепко не виключає, що може прилетіти додому раніше і запевнив, що після цього самоізолюється на два тижні і здасть всі тести на коронавірус.

Необхідно уточнити, що 29-річний Жепко призначений головою Самбірської РДА 11 грудня 2019 року, а до цього він працював редактором «Самбірської газети».