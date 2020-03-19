Коронавирус в Киеве: Кличко рассказал детали о третьем инфицированном

В столице обнаружили еще один случай нового коронавируса, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n135473-koronavirus-v-kieve-klichko-rasskazal-detali-o-tretem-inficirovannom.html

Ракурс

В Киеве новый коронавирус SARS-CoV-2 зафиксировали уже у третьего человека.

Опасную инфекцию обнаружили у 50-летнего киевлянина, который недавно посещал Швейцарию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Отмечается, что сначала инфицированный мужчина сделал тест в одном из частных медицинских центров Киева. Результат теста оказался положительным, однако этот центр не сообщил о нем ни Министерству здравоохранения, ни Центру общественного здоровья.

Диагноз подтвердила и предоставила информацию государственным органам Украины одна из немецких лабораторий, — отметил Кличко.

Мэр Киева сообщил, что инфицированный находится дома на самоизоляции под наблюдением врачей.

Также коронавирус обнаружили в Житомире. Об этом в своем Фейсбуке сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин.

Больной — 49-летний мужчина, который в середине марта отдыхал со знакомым и его сыном на горнолыжном курорте в Австрии. После объявления карантина он вернулся в Украину самолетом, который вылетел из Германии.

Наличие у него коронавируса показали лабораторные исследования. Больного уже госпитализировали.

Состояние его более или менее нормальное, — отметил Сухомлин.

Напомним, в Киевской области уже выявлено два случая инфицирования коронавирусом — у народного депутата из группы «Доверие» Сергея Шахова, который проживает в Обуховском районе, и его родственницы.