Коронавирус обнаружили у родственницы нардепа Шаховаhttps://racurs.ua/n135440-koronavirus-obnarujili-u-rodstvennicy-nardepa-shahova.htmlРакурс
В Киевской области подтвержден второй случай инфицирования новым коронавирусом SARS-CoV-2, который приводит к возникновению коронавирусной болезни COVID-19.
Вирус обнаружен у женщины, которая является родственницей первого инфицированного. Об этом сообщает пресс-служба Киевской облгосадминистрации.
Первым инфицированным Киевской стал народный избранник из депутатской группы «Доверие» Сергей Шахов, который в период с 8 по 11 марта был во Франции. О его инфицирования стало известно вчера.
Шахов проживает в Обуховском районе Киевской области.
Сейчас врачи состояние обоих инфицированных на Киевщине оценивают как средней тяжести.
В комментарии изданию «Украинская правда» Шахов сообщил, что коронавирус обнаружили у его сестры.
Также в области зафиксированы пять случаев подозрения на коронавирус. Один из них, в Броварах, не подтвердился. Еще по два случая есть в Белой Церкви и Киево-Святошинском районе.
Напомним, в Верховной Раде провели дезинфекцию после появления новости об инфицировании коронавирусом Шахова.