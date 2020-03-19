В Киевской области уже зафиксированы два случая инфицирования новым коронавирусом

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В Киевской области подтвержден второй случай инфицирования новым коронавирусом SARS-CoV-2, который приводит к возникновению коронавирусной болезни COVID-19.

Вирус обнаружен у женщины, которая является родственницей первого инфицированного. Об этом сообщает пресс-служба Киевской облгосадминистрации.

Первым инфицированным Киевской стал народный избранник из депутатской группы «Доверие» Сергей Шахов, который в период с 8 по 11 марта был во Франции. О его инфицирования стало известно вчера.

Шахов проживает в Обуховском районе Киевской области.

Сейчас врачи состояние обоих инфицированных на Киевщине оценивают как средней тяжести.

В комментарии изданию «Украинская правда» Шахов сообщил, что коронавирус обнаружили у его сестры.

Также в области зафиксированы пять случаев подозрения на коронавирус. Один из них, в Броварах, не подтвердился. Еще по два случая есть в Белой Церкви и Киево-Святошинском районе.

Напомним, в Верховной Раде провели дезинфекцию после появления новости об инфицировании коронавирусом Шахова.