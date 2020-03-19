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Ракурс
У Київській області вже зафіксовано два випадки інфікування новим коронавірусом

Коронавірус виявили у родички нардепа Шахова

19 бер 2020, 13:15
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У Київській області підтверджено другий випадок інфікування новим коронавірусом SARS-CoV-2, котрий призводить до виникнення коронавірусної хвороби COVID-19.

Вірус виявлено у жінки, яка є членом родини першого інфікованого. Про це повідомляє прес-служба Київської облдержадміністрації.

Першим інфікованим на Київщині став народний обранець із депутатської групи «Довіра» Сергій Шахов, який у період з 8 по 11 березня був у Франції. Про його інфікування стало відомо вчора.

Шахов проживає в Обухівському районі Київської області.

Наразі лікарі стан обох інфікованих на Київщині оцінюють як середньої тяжкості.

У коментарі виданню «Українська правда» Шахов зазначив, що коронавірус виявили у його сестри.

Також в області зафіксовано п’ять випадків підозри на коронавірус. Один з них, у Броварах, не підтвердився. Ще по два випадки є у Білій Церкві та Києво-Святошинському районі.

Нагадаємо, у Верховній Раді провели дезінфекцію після появи новини про інфікування коронавірусом Шахова.

Джерело: Ракурс


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