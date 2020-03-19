Ліна Костенко сьогодні святкує 90-річчя: унікальні відео виступу генія / Фото: Фейсбук

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Ракурс

Ліна Костенко 19 березня святкує поважний ювілей — 90-річчя. Геніальна письменниця, поетеса-шістдесятниця, громадська діячка, лауреат Шевченківської премії останніми роками не з’являється не публіці та вкрай рідко дає інтерв’ю. Авторка понад 15-ти поетичних збірок мешкає у Києві.

У радянські часи Костенко була активним учасником руху шістдесятників. Вона підписала лист-протест проти арештів української інтелігенції, під час показового репресійного суду над братами-дисидентами Михайлом і Богданом Горинями кинула їм квіти, написала лист на захист В’ячеслава Чорновола. У відповідь радянська влада заборонила їй друкуватися — твори Ліни Костенко майже 15 років не бачили світ. У цей час вона написала найкращі поетичні збірки. Зараз Костенко — почесний професор Києво-Могилянської академії, почесний доктор Львівського та Чернівецького університетів.

Для багатьох українців Ліна Костенко — беззаперечний моральний авторитет, адже поетеса не йшла на компроміс із жодною владою та не заплющувала очі на беззаконня «власть имущих». У 2005 році поетеса відмовилася від звання Героя України. У 2010 році Ліна Костенко казала, що хотіла б писати лише лірику та виписати у віршах всю історію України, але не склалося.

Україна стала незалежною, і я була щаслива. Але раптом українська історія, українські письменники, «шістдесятники», такі люди як я, стали смішними й нікому не цікавими. І ми, вийшовши з часу, де треба було боротися за кожну свою строфу, де ми боролися за кожний ковток свободи й за своє право бути українцем, не встигли й духу перевести, як стали знову незрозумілими й непотрібними. Молода українська література почала наввипередки матюкатися і назвала це виявом свободи. Хтось наполегливо вкладав у голови нового покоління через телебачення тезу, що «патріотизм — це останній прихисток для негідників». І я подумала: мою мову загнали у матюки і написала: «не хочу грати жодну із ролей у цьому сатанинському спектаклі». Я гарно провела ці 20 років у внутрішній еміграції — або за письмовим столом і комп’ютером, або в етнографічних експедиціях у Чорнобильській зоні. Мене ніхто особливо не чіпав, мене якось обходили. Моє «Берестечко» — це демонстрація того, що найбільша перемога — це перемога над власною поразкою. Тільки створили державу, омріяну українську державу, як почали закликати «Встаньте з колін!». Ну, якщо ви плазували, то й вставайте з колін. Але я ніколи не стояла на колінах, і мій народ, той, для якого я пишу, також, — сказала Костенко у 2010 році.

Прости мені, мій змучений народе,

що я мовчу. Дозволь мені мовчать!

Бо ж сієш, сієш, а воно не сходе,

І тільки змії кубляться й сичать.

Всі проти всіх, усі ні з ким не згодні.

Злість рухає людьми,

але у бік безодні.

У нас комплекс меншовартості, ми мусимо перестати терпіти приниження і позбутися цього комплексу… Хтось казав, що опускаються руки і що вже нічого не хоче. Я цього не розумію. Я й зараз не бачу поразки. Поразка або може бути в людях, або її немає взагалі. Є високовольтна лінія духу, яка проходить через усі віки. До неї треба підключатися. Це буде рух опору. І це не означає, що обов’язково виходити на вулиці, це означає, що просто треба бути людьми, — резюмувала Ліна Костенко.

Пропонуємо вашій увазі відео виступу Ліни Костенко у березні 1995 року. Цей виступ поетеси був присвячений гострим питанням української державності, які не втратили своєї актуальності навіть через чверть століття.