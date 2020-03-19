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Прости мені, мій змучений народе,
Лина Костенко сегодня празднует 90-летие: уникальные видео выступления гения
Гениальная Лина Костенко сегодня празднует 90-летний юбилей (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n135439-genialnaya-lina-kostenko-segodnya-prazdnuet-90-letniy-ubiley-foto-video.htmlРакурс
Лина Костенко 19 марта празднует юбилей — 90-летие. Гениальная писательница, поэтесса-шестидесятница, общественный деятель, лауреат Шевченковской премии в последние годы не выступает на публике и крайне редко дает интервью. Автор свыше 15-ти поэтических сборников живет в Киеве.
В советские времена Костенко была активным участником движения шестидесятников. Она подписала письмо-протест против арестов украинской интеллигенции, во время суда над диссидентами-братьями Михаилом и Богдан Горынями бросила им цветы, написала письмо в защиту Вячеслава Чорновола. В ответ советская власть запретила ей печататься — произведения Лины Костенко почти 15 лет не видели свет. В это время она написала лучшие поэтические сборники. Сейчас Костенко — почетный профессор Киево-Могилянской академии, почетный доктор Львовского и Черновицкого университетов.
Для многих украинцев Лина Костенко — безоговорочный моральный авторитет, ведь поэтесса никогда не шла на компромисс с властями и не закрывала глаза на беспредел «власть имущих». В 2005 году поэтесса отказалась от звания Героя Украины. В 2010 году Костенко говорила, что хотела бы писать только лирику и воссоздать в стихах всю историю Украины, но не сложилось.
Украина стала независимой, и я была счастлива. Но вдруг украинская история, украинские писатели, «шестидесятники», такие люди как я, стали смешными и никому не интересными. И мы, выходцы времени, когда нужно было бороться за каждую свою строфу, за каждый глоток свободы и за свое право быть украинцем, не успели и духа перевести, как стали снова непонятными и ненужными. Молодая украинская литература начала наперегонки материться и назвала это проявлением свободы. Кто-то упорно вкладывал в головы нового поколения с помощью телевидения тезис, что «патриотизм — это последнее прибежище для негодяев». И я подумала: мой язык загнали в мат и написала: «не хочу играть одну из ролей в этом сатанинском спектакле». Я хорошо провела эти 20 лет во внутренней эмиграции — или за письменным столом и компьютером, или в этнографических экспедициях в Чернобыльской зоне. Меня никто особо не трогал, меня как-то обходили. Мое «Берестечко» — это демонстрация того, что самая большая победа — это победа над собственным поражением. Только создали государство, желанное украинское государство, как начали призывать «Встаньте с колен!». Ну, если вы ползали, то и вставайте с колен. Но я никогда не стояла на коленях, и мой народ, тот, для которого я пишу, тоже, — сказала Костенко в 2010 году.
Прости мені, мій змучений народе,
що я мовчу. Дозволь мені мовчать!
Бо ж сієш, сієш, а воно не сходе,
І тільки змії кубляться й сичать.
Всі проти всіх, усі ні з ким не згодні.
Злість рухає людьми,
але у бік безодні.
У нас комплекс неполноценности, мы должны перестать терпеть унижения и избавиться от этого комплекса… Кто-то говорил, что опускаются руки и уже ничего не хочет. Я этого не понимаю. Я и сейчас не вижу поражения. Поражение может быть в людях, или его нет вообще. Есть высоковольтная линия духа, которая сквозь века. К ней надо подключиться. Это будет движение сопротивления. И это не значит, что обязательно выходить на улицы, это значит, что просто надо быть людьми, — резюмировала Лина Костенко.
Предлагаем вашему вниманию видео выступления Лины Костенко в марте 1995 года. Это выступление поэтессы было посвящено острым вопросам украинской государственности, которые не потеряли своей актуальности даже спустя четверть века.
Доборолися, добалакалися,
досварилися, аж гримить.
Україно, чи ти була колись
незалежною, хоч на мить
Від кайданів, що волю сковують?
Від копит, що у душу б’ють?
Він чужих, що тебе скуповують?
І своїх, що тебе продають?
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