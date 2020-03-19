Лина Костенко сегодня празднует 90-летие: уникальные видео выступления гения

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Лина Костенко 19 марта празднует юбилей — 90-летие. Гениальная писательница, поэтесса-шестидесятница, общественный деятель, лауреат Шевченковской премии в последние годы не выступает на публике и крайне редко дает интервью. Автор свыше 15-ти поэтических сборников живет в Киеве.

В советские времена Костенко была активным участником движения шестидесятников. Она подписала письмо-протест против арестов украинской интеллигенции, во время суда над диссидентами-братьями Михаилом и Богдан Горынями бросила им цветы, написала письмо в защиту Вячеслава Чорновола. В ответ советская власть запретила ей печататься — произведения Лины Костенко почти 15 лет не видели свет. В это время она написала лучшие поэтические сборники. Сейчас Костенко — почетный профессор Киево-Могилянской академии, почетный доктор Львовского и Черновицкого университетов.

Для многих украинцев Лина Костенко — безоговорочный моральный авторитет, ведь поэтесса никогда не шла на компромисс с властями и не закрывала глаза на беспредел «власть имущих». В 2005 году поэтесса отказалась от звания Героя Украины. В 2010 году Костенко говорила, что хотела бы писать только лирику и воссоздать в стихах всю историю Украины, но не сложилось.

Украина стала независимой, и я была счастлива. Но вдруг украинская история, украинские писатели, «шестидесятники», такие люди как я, стали смешными и никому не интересными. И мы, выходцы времени, когда нужно было бороться за каждую свою строфу, за каждый глоток свободы и за свое право быть украинцем, не успели и духа перевести, как стали снова непонятными и ненужными. Молодая украинская литература начала наперегонки материться и назвала это проявлением свободы. Кто-то упорно вкладывал в головы нового поколения с помощью телевидения тезис, что «патриотизм — это последнее прибежище для негодяев». И я подумала: мой язык загнали в мат и написала: «не хочу играть одну из ролей в этом сатанинском спектакле». Я хорошо провела эти 20 лет во внутренней эмиграции — или за письменным столом и компьютером, или в этнографических экспедициях в Чернобыльской зоне. Меня никто особо не трогал, меня как-то обходили. Мое «Берестечко» — это демонстрация того, что самая большая победа — это победа над собственным поражением. Только создали государство, желанное украинское государство, как начали призывать «Встаньте с колен!». Ну, если вы ползали, то и вставайте с колен. Но я никогда не стояла на коленях, и мой народ, тот, для которого я пишу, тоже, — сказала Костенко в 2010 году.

Прости мені, мій змучений народе,

що я мовчу. Дозволь мені мовчать!

Бо ж сієш, сієш, а воно не сходе,

І тільки змії кубляться й сичать.

Всі проти всіх, усі ні з ким не згодні.

Злість рухає людьми,

але у бік безодні.

У нас комплекс неполноценности, мы должны перестать терпеть унижения и избавиться от этого комплекса… Кто-то говорил, что опускаются руки и уже ничего не хочет. Я этого не понимаю. Я и сейчас не вижу поражения. Поражение может быть в людях, или его нет вообще. Есть высоковольтная линия духа, которая сквозь века. К ней надо подключиться. Это будет движение сопротивления. И это не значит, что обязательно выходить на улицы, это значит, что просто надо быть людьми, — резюмировала Лина Костенко.

Предлагаем вашему вниманию видео выступления Лины Костенко в марте 1995 года. Это выступление поэтессы было посвящено острым вопросам украинской государственности, которые не потеряли своей актуальности даже спустя четверть века.