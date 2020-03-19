«Скорые» для Киева. Фото: КГГА

https://racurs.ua/n135438-koronavirus-v-ukraine-bolnicam-kieva-peredali-39-karet-skoroy-i-ekspress-laboratorii-dlya.html

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Медики Киева получили 39 новых спецавтомобилей «скорой помощи» для нужд службы экстренной медицины столицы.

Также врачам передали две экспресс-лаборатории для диагностики острого респираторного заболевания коронавирусной инфекции Covid-19. Лаборатории в будущем установят в аэропортах «Борисполь» и имени Игоря Сикорского, а сейчас их передали в Александровскую больницу и городскую больницу № 9. Об этом заявил городской голова Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба мэрии.

По словам градоначальника, эти экспресс-лаборатории дают более достоверный результат и возможность осуществить диагностику с помощью забора слюны. Результат теста можно получить за 40 минут. его достоверность — 97−99%. Эти передвижные лаборатории помогут определять бессимптомных носителей вируса или потенциально инфицированных пациентов. Еще 10 таких экспресс-лабораторий Киев приобрел и ожидает в течение двух недель.

Во время брифинга Кличко отметил, что в Киеве сейчас есть более 200 аппаратов искусственной вентиляции легких. Из них 133 установлены в инфекционных отделениях, базовых больницах. Еще несколько десятков таких аппаратов столичные медики получат на следующей неделе.

В Киеве по состоянию на сегодня есть в наличии 62 тыс. защитных масок. На следующей неделе завезут еще 100 тыс. масок. Прежде всего их отдадут медикам, правоохранителям, коммунальщикам.

Глава города добавил, что метро в Киеве до 3 апреля не откроется. При этом чиновник согласился, что столичный наземный транспорт не способен перевезти всех пассажиров. Кличко добавил, что власть запускает дополнительные маршруты в спальные районы вдоль веток метро. Мэр добавил, что некоторые частные перевозчики уменьшают количество транспорта на действующих маршрутах.

Кличко заверил, что городская власть организует обеспечение 12 тыс. одиноких пенсионеров продуктами, лекарствами и средствами гигиены. Всего в Киеве более 600 тыс. лиц в возрасте 60+.

Напомним, власти Киева планируют организовать развозку к местам работы сотрудников медицинских учреждений, полицейских и работников предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность столицы.