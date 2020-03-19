Минздрав опубликовал карту без Крыма и части Одесской области

https://racurs.ua/n135437-smes-buldoga-s-nosorogom-minzdrav-opublikoval-kartu-bez-kryma-i-chasti-odesskoy-oblasti-a-belgiu.html

Ракурс

Китайский коронавирус продолжает распространяться в Европе. Министерство здравоохранения Украины 19 марта опубликовало карту с инфографикой о количестве инфицированных COVID-19 в Европе.

Однако на самой карте Минздрав допустил много ошибок. В частности, Украина нарисована без части Одесской области. Также табличками с информацией о других странах перекрыты территории оккупированного Крыма и Донбасса, поэтому непонятно, есть ли они вообще там. Такую карту Минздрав опубликовал в Facebook.

Кроме того, на карте территория Бельгии подписана как Нидерланды. В Минздраве также напутали с флагами некоторых стран, в частности, Германии, Румынии и Норвегии. Так, флаг Норвегии изображен как синее полотно с бело-красным крестом, а на самом деле флаг этой страны выглядит как красное полотно с бело-синим крестом. Флаги Румынии и Германии изображены с гербами стран, хотя не должны там быть.

На ошибки указали пользователи соцсети в комментариях. После этого оригинальный рисунок заменили на исправленный, где поменяли флаги Германии, Румынии и Норвегии.

Однако на новой карте Бельгия все еще отмечена как Нидерланды, а Украина остается без части Одесской области.

Напомним, ранее видеообращение президента Украины Владимира Зеленского о ситуации с коронавирусом на телеканале ICTV протитровали неподходящими титрами, которые содержали слова «это я убила Эрику», «она отняла у меня любимого человека», «Кристиан, принеси лестницу» и т. п.