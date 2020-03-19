МОЗ опублікувало карту без Криму і частини Одеської області

https://racurs.ua/ua/n135437-vse-zmishalosya-ludy-koni-moz-opublikuvalo-kartu-bez-krymu-i-chastyny-odeskoyi-oblasti.html

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Китайський коронавірус продовжує ширитися Європою. Міністерство охорони здоров’я України 19 березня опублікувало карту з інфографікою про кількість інфікованих COVID-19 в Європі.

Проте на самій карті Міністерство охорони здоров’я допустило багато помилок. Зокрема, Україна намальована без частини Одеської області. Також табличками з інформацією про інші країни перекриті території окупованого Криму і Донбасу, тому незрозуміло, чи є вони взагалі там. Таку карту МОЗ опублікувало в Facebook.

Окрім того, на карті територія Бельгії підписана як Нідерланди. У МОЗ також наплутали з прапорами деяких країн, зокрема, Німеччини, Румунії та Норвегії. Так, прапор Норвегії зображений як синє полотно з біло-червоним хрестом, а насправді прапор цієї країни виглядає як червоне полотно з біло-синім хрестом. Прапор Румунії та Німеччини зображені з гербами країн, хоча не повинні там бути.

На помилки вказали користувачі соцмережі в коментарях. Після цього оригінальний малюнок замінили на виправлений, де змінили прапори Німеччини, Румунії і Норвегії.

Проте на новій карті Бельгія все ще позначена як Нідерланди, а Україна залишається без частини Одеської області.

Нагадаємо, раніше відеозвернення президента України Володимира Зеленського про ситуацію з коронавірусом на телеканалі ICTV протитрували невідповідними титрами, які містили слова «це я вбила Еріку», «вона відняла у мене кохану людину», «Крістіан, принеси сходи» тощо.