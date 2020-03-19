«Швидкі» для Києва. Фото: КМДА

https://racurs.ua/ua/n135438-koronavirus-v-ukrayini-likarnyam-kyieva-peredaly-39-karet-shvydkoyi-ta-ekspres-laboratoriyi.html

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Медики Києва отримали 39 нових спецавтомобілів «швидкої допомоги» для потреб служби екстреної медицини столиці.

Також лікарям передали дві експрес-лабораторії для діагностики гострого респіраторного захворювання коронавірусної інфекції Covid-19. Лабораторії у майбутньому встановлять в аеропортах «Бориспіль» та імені Ігоря Сікорського, а наразі їх передали в Олександрівську лікарню та міську лікарню № 9. Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко, передає прес-служба мерії.

За словами градоначальника, ці експрес-лабораторії дають більш достовірний результат і можливість здійснити діагностику за допомогою забору слини. Результат тесту можна отримати за 40 хв., його достовірність — 97−99%. Ці пересувні лабораторії допоможуть визначати безсимптомних носіїв вірусу або потенційно інфікованих пацієнтів.Ще 10 таких експрес-лабораторій Київ придбав і очікує впродовж двох тижнів.

Під час брифінгу Кличко відзначив, що у Києві наразі є понад 200 апаратів штучної вентиляції легень. З них 133 встановлені в інфекційних відділеннях, базових лікарнях. Ще кілька десятків таких апаратів столичні медики отримають наступного тижня.

У Києві станом на сьогодні є в наявності 62 тис. захисних масок. Наступного тижня завезуть ще 100 тис. масок. Насамперед їх віддадуть медикам, правоохоронцям, комунальникам.

Очільник міста додав, що метро в Києві до 3 квітня не відкриється. При цьому чиновник погодився, що столичний наземний транспорт не в здатен перевезти всіх пасажирів. Кличко додав, що влада запускає додаткові маршрути до спальних районів вздовж гілок метро. Мер додав, що деякі приватні перевізники зменшують кількість транспорту на нинішніх маршрутах.

Кличко запевнив, що міська влада організує забезпечення 12 тис. одиноких пенсіонерів продуктами, ліками та засобами гігієни. Всього в Києві понад 600 тис. осіб віком 60+.

Нагадаємо, влада Києва планує організувати розвезення до місць роботи співробітників медичних установ, поліцейських та працівників підприємств, що забезпечують життєдіяльність столиці.