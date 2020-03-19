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Погода в Україні. Фото: Obozrevatel
Погода в Україні на 20 березня: у західних областях вдень очікуються дощі (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n135472-pogoda-v-ukrayini-na-20-bereznya-u-zahidnyh-oblastyah-vden-ochikuutsya-doschi-karta.htmlРакурс
Погода в Україні 20 березня очікується теплою. На небі буде спостерігатися мінлива хмарність, вітер буде переважно північно-західний. У Львівській, Чернівецькій та Закарпатській областях вдень можливі невеликі дощі.
У західних областях денна температура коливатиметься у межах 12−14°С тепла, вночі стовпчик термометра опуститься до 4−6°С тепла. У Закарпатській області вдень температура підвищиться до 16−18°С тепла, повідомляє Гідрометцентр.
У центральний областях вдень температура складе 10−15°С тепла, а вночі опуститься до 4−7°С тепла.
На півночі вдень очікується 10−12°С тепла, вночі температурні показники знизяться до 3−5°С тепла.
На півдні вдень повітря прогріється до 14−16°С тепла, а вночі температура повітря складе 2−7°С тепла. У Херсоні нічна температура може опуститися до +1°С, а у Запоріжжі вночі можливі заморозки до -1°С.
На сході країни вдень стовпчик термометра підніметься до 12−14°С тепла, а вночі температурні показники складуть 2−5°С тепла.
У Києві вдень повітря прогріється до 10−12°С тепла, а вночі температура опуститься до 5−7°С тепла. Переважатиме північно-західний вітер 5−10 м/с. Опадів у столиці протягом доби не очікується.
Геомагнітна активність в Україні 20 березня буде відносно спокійною. Невеликі обурення можна очікувати рано вранці та пізно ввечері.
Як раніше писав «Ракурс», синоптики у березні обіцяють відносно теплу погоду. Середня температура березня складе 1−7°С тепла.
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