Погода в Україні. Фото: Obozrevatel

https://racurs.ua/ua/n135472-pogoda-v-ukrayini-na-20-bereznya-u-zahidnyh-oblastyah-vden-ochikuutsya-doschi-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 20 березня очікується теплою. На небі буде спостерігатися мінлива хмарність, вітер буде переважно північно-західний. У Львівській, Чернівецькій та Закарпатській областях вдень можливі невеликі дощі.

У західних областях денна температура коливатиметься у межах 12−14°С тепла, вночі стовпчик термометра опуститься до 4−6°С тепла. У Закарпатській області вдень температура підвищиться до 16−18°С тепла, повідомляє Гідрометцентр.

У центральний областях вдень температура складе 10−15°С тепла, а вночі опуститься до 4−7°С тепла.

На півночі вдень очікується 10−12°С тепла, вночі температурні показники знизяться до 3−5°С тепла.

На півдні вдень повітря прогріється до 14−16°С тепла, а вночі температура повітря складе 2−7°С тепла. У Херсоні нічна температура може опуститися до +1°С, а у Запоріжжі вночі можливі заморозки до -1°С.

На сході країни вдень стовпчик термометра підніметься до 12−14°С тепла, а вночі температурні показники складуть 2−5°С тепла.

У Києві вдень повітря прогріється до 10−12°С тепла, а вночі температура опуститься до 5−7°С тепла. Переважатиме північно-західний вітер 5−10 м/с. Опадів у столиці протягом доби не очікується.

Геомагнітна активність в Україні 20 березня буде відносно спокійною. Невеликі обурення можна очікувати рано вранці та пізно ввечері.

Як раніше писав «Ракурс», синоптики у березні обіцяють відносно теплу погоду. Середня температура березня складе 1−7°С тепла.