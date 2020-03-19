Захарова лякає страшилками про український прорив до Криму. Фото: EADaily

https://racurs.ua/ua/n135471-zaharova-lyakaie-strashylkamy-pro-ukrayinskyy-proryv-do-krymu.html

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Марія Захарова, представник Міністерства закордонних справ Росії, заявила, що мирна акція «Світ проти насильства і окупації. Марш гідності», яка відбудеться 3 травня в формі ходи з материкової частини України до тимчасово окупованого Росією Криму, — провокація.

За її словами, Меджліс кримськотатарського народу, який анонсував акцію, збирається «прорватися на півострів через державний кордон Росії». Про це вона заявила на брифінгу 19 березня, передає «Московский комсомолец».

Представник РФ закликала Меджліс відмовитися від проведення цієї акції. Захарова також поскаржилася, що Європейський Союз продовжує «нагнітати обстановку навколо Криму і допускає візову дискримінацію кримчан».

Нагадаємо, раніше глава Меджлісу Рефат Чубаров анонсував підготовку до проведення мирної акції «Світ проти насильства і окупації. Марш гідності», яка проходитиме у формі ходи з материкової частини України до тимчасово окупованого Росією Криму. Марш відбудеться 3 травня.