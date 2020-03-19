У Львові збільшилася кількість госпіталізованих із підозрою на коронавірус. Фото: Главком

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Коронавірус у Львові підозрюють у 27 осіб. Наразі вони перебувають в інфекційній лікарні міста.

Хворі з симптомами, схожими на коронавірус, проходять амбулаторне лікування, зроблено всі необхідні аналізи, повідомляють у департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА.

Біологічні зразки можливо інфікованих львів’ян відправили до Києва для проведення аналізів. Серед госпіталізованих — люди віком 30−50 років, а також 71-річна жінка та трирічна дитина. У всіх пацієнтів є клінічні прояви гострої респіраторної вірусної інфекції. Стан усіх хворих — стабільний.

Зазначається, що всього на Львівщині було 33 звернення щодо симптомів COVID-19, але у шести осіб аналіз не виявив коронавирусу, їх виписали з медзакладу після негативного результату тестів. Водночас в одного чоловіка діагностували пневмонію, але стан хворого не важкий.

Усі госпіталізовані з підозрою на коронавірус, окрім одного, повернулися з-за кордону, зазначає заступник головного лікаря інфекційної лікарні Ігор Берник.

Cтаном 19 березня, у світі відомо про понад 220 тис. лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, із них понад 8,8 тис. осіб померли від коронавірусу. В Україні наразі підтверджено 18 випадків коронавірусу, двоє людей загинули. У країні до 3 квітня запроваджено загальнонаціональний карантин.