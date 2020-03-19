Князь Монако Альбер II, фото: ЮНЕСКО

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Коронавірус SARS-CoV-2 виявили у Альбера II — князя крихітного європейського князівства Монако, розташованого на узбережжі Середземного моря.

Таким чином, князь Монако став першим главою держави, у котрого виявили коронавірус. Про це повідомляє видання Var-matin з посиланням на прес-реліз князівського палацу Монако.

Зазначається, що стан князя не викликає занепокоєнь. Він перебуває під медичним наглядом і продовжує працювати у своїй квартирі.

Кілька днів тому коронавірус виявили в одного з міністрів князівства — Сержа Теля.

У Монако виявлено вже щонайменше дев’ять випадків коронавірусу.

У Франції, територія якої з трьох боків оточує Монако, вже понад 9,1 тис. інфікованих та 264 випадки смерті через коронавірус.

Нагадаємо, на початку березня новий коронавірус виявили у ще одній крихітній державі Європи — Ватикані.