«Блакитна кров» не врятувала: у князя Монако виявили коронавірусhttps://racurs.ua/ua/n135470-blakytna-krov-ne-vryatuvala-u-knyazya-monako-vyyavyly-koronavirus.htmlРакурс
Коронавірус SARS-CoV-2 виявили у Альбера II — князя крихітного європейського князівства Монако, розташованого на узбережжі Середземного моря.
Таким чином, князь Монако став першим главою держави, у котрого виявили коронавірус. Про це повідомляє видання Var-matin з посиланням на прес-реліз князівського палацу Монако.
Зазначається, що стан князя не викликає занепокоєнь. Він перебуває під медичним наглядом і продовжує працювати у своїй квартирі.
Кілька днів тому коронавірус виявили в одного з міністрів князівства — Сержа Теля.
У Монако виявлено вже щонайменше дев’ять випадків коронавірусу.
У Франції, територія якої з трьох боків оточує Монако, вже понад 9,1 тис. інфікованих та 264 випадки смерті через коронавірус.
Нагадаємо, на початку березня новий коронавірус виявили у ще одній крихітній державі Європи — Ватикані.