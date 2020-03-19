Афіни без глядачів передали олімпійський вогонь столиці Ігор-2020 Токіо, фото — News of Israel

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Через спалах коронавірусу Греція мусила без глядачів проводити церемонію передачі організаторам Олімпійських Ігор 2020 олімпійський вогонь. Токіо отримало символ сьогодні на афінському стадіоні «Панатінаїкос» при порожніх трибунах.

Через превентивні заходів проти поширення коронавірусу на церемонію не допустили глядачів і журналістів. Скасували й участь президентської гвардії та оркестру афінської мерії, шоу за участю 140 японських дітей, традиційне театралізоване дійство жриць, повідомляє Твіттер Міжнародного олімпійського комітету.

На церемонію не прилетіли й члени оргкомітету Токіо-2020, а також відомі японські спортсмени, не прийшла й президент Греції Катерина Сакелларопулу. Члени Національного олімпійського комітету Греції і кілька представників НОК Японії перебували на трибунах на відстані щонайменше 2 м один від одного.

Президент Олімпійського комітету Греції Спірос Капралос під час церемонії заявив, що олімпійське полум’я погасить вірус.

Церемонія запалення олімпійського вогню відбулася у грецькій Олімпії 12 березня. Наступного дня Національний олімпійський комітет Греції заборонив естафету вогню територією країни.

Літні Олімпійські ігри повинні пройти у Токіо з 24 липня до 9 серпня. Наразі організатори Ігор запевнюють, що Олімпіади-2020 відбудеться попри пандемію. Токіо приймуть Ігри вдруге в історії, раніше літня Олімпіада відбувалася в столиці у 1964 році.

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