Афины без зрителей передали олимпийский огонь столицы Игр-2020 Токио, фото - News of Israel

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Из-за вспышки коронавируса Греция вынуждена была без зрителей проводить церемонию передачи организаторам Олимпийских игр 2020 олимпийский огонь. Токио получил этот символ сегодня на афинском стадионе «Панатинаикос» при пустых трибунах.

Из-за превентивных мер против распространения коронавируса на церемонию не допустили зрителей и журналистов. Отменили и участие президентской гвардии и оркестра афинской мэрии, шоу с участием 140 японских детей, традиционное театрализованное действо жриц, сообщает Твиттер Международного олимпийского комитета.

На церемонию не прилетели и члены оргкомитета Токио-2020, а также известные японские спортсмены, не пришла и президент Греции Екатерина Сакелларопулу. Члены Национального олимпийского комитета Греции и несколько представителей НОК Японии находились на трибунах на расстоянии не менее 2 м друг от друга.

Президент Олимпийского комитета Греции Спирос Капралос во время церемонии заявил, что «олимпийское пламя погасит вирус».

Церемония зажжения олимпийского огня состоялась в греческой Олимпии 12 марта. На следующий день Национальный олимпийский комитет Греции запретил эстафету огня по территории страны.

Летние Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. Пока организаторы Игр уверяют, что Олимпиада 2020 состоится несмотря на пандемию. Токио примут Игры во второй раз в истории, ранее летняя Олимпиада проходила в столице Японии в 1964 году.

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