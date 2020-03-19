Коронавирус в Китае идет на спад: в Ухане за сутки не обнаружили ни одного внутреннего случая инфицирования

Коронавирус в Китае. Фото: Mind.ua

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Коронавирус в Китае идет на спад. Власти утверждают, что за прошедшие сутки зафиксировали лишь 34 новых случая инфицирования коронавирусом на материковой части Китая, причем у граждан, прибывших в страну из-за рубежа.

Так, в Пекине 18 марта был подтвержден 21 случай коронавируса, в Шанхае — два, в провинции Гуандун — девять, по одному — в провинциях Чжэцзян и Хэйлунцзян, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Госкомздоровья КНР.

В то же время, в городе Ухань, который раньше был эпицентром эпидемии, за минувшие сутки не обнаружили ни одного нового случая заражения коронавирусом.

Однако, власти китайской провинции Хубэй считают, что риск новых случаев COVID-19 все еще сохраняется. За сутки в КНР умерли восемь человек, все случаи зарегистрированы в эпицентре распространения инфекции — провинции Хубэй.

С декабря прошлого года от коронавируса в Китае умерли 3 тыс. 245 человек, всего заболели 80 тыс. 928 человек. Из них больше всего жертв коронавируса зафиксировали в провинции Хубэй — 3 тыс. 130, а заболели здесь 67,8 тыс. человек.

На данный момент на материковой части Китая в больницах проходят курс лечения 7,2 тыс. пациентов, состояние 2,3 тыс. из них медики оценивают как тяжелое. В то же время более 70,4 тыс. больных вылечились и уже покинули больницу.

На территориях островной части КНР с начала эпидемии зафиксировали 307 случаев заболевания: в Гонконге — 192 (четыре смерти), в Макао — 15, на Тайване — 100 (один смертельный случай).

По последним данным, всего в мире зарегистрировали более 220 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, 8,8 тыс. человек умерли от COVID-19 и 84 тыс. 113 — больных преодолели болезнь.