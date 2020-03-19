Коронавірус у Китаї йде на спад: в Ухані за добу не виявили жодного внутрішнього випадку інфікування

Коронавірус в Китаї. Фото: Mind.ua

https://racurs.ua/ua/n135427-koronavirus-v-kytayi-v-misti-uhan-vchora-ne-vyyavleno-jodnogo-novogo-vypadku-infikuvannya.html

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Коронавірус у Китаї йде на спад. Влада стверджує, що минулої доби було зафіксовано лише 34 нових випадки інфікування коронавірусом на материковій частині Китаю, причому в громадян, які прибули у країну з-за кордону.

Так, у Пекіні 18 березня було підтверджено 21 випадок коронавірусу, в Шанхаї — два, у провінції Гуандун — дев’ять, по одному — в провінціях Чжецзян і Хейлунцзян, повідомляє Lenta.ru із посиланням на Держкомздоров’я КНР.

Водночас, у місті Ухань, яке раніше було епіцентром епідемії, за минулу добу не виявили жодного нового випадку зараження коронавірусом.

Однак, влада китайської провінції Хубей вважає, що ризик нових випадків COVID-19 все ще зберігається. За добу в КНР померли восьмеро людей, усі випадки зареєстровано в епіцентрі поширення інфекції — провінції Хубей.

Із грудня минулого року від коронавірусу в Китаї померли 3 тис. 245 осіб, всього захворіли 80 тис. 928 людей. З них найбільше жертв коронавірусу зафіксували у провінції Хубей — 3 тис. 130, а захворіли тут 67,8 тис. осіб.

Наразі на материковій частині Китаю у лікарнях проходять курс лікування 7,2 тис. пацієнтів, стан 2,3 тис. із них медики оцінюють як важкий. Водночас, понад 70,4 тис. хворих вилікувалися і вже залишили лікарні.

На територіях острівної частини КНР із початку епідемії зафіксовано 307 випадків захворювання: у Гонконзі — 192 (чотири смерті), у Макао — 15, на Тайвані — 100 (один смертельний випадок).

За останніми даними, всього у світі зареєстровано понад 220 тис. випадків інфікування коронавірусом, 8,8 тис. осіб померли від COVID-19 та 84 тис. 113 — хворих подолали хворобу.