Князь Монако Альбер II, фото: ЮНЕСКО

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Ракурс

Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружили в Альбера II — князя крошечного европейского княжества Монако, расположенного на побережье Средиземного моря.

Таким образом, князь Монако стал первым главой государства, у которого обнаружили коронавирус. Об этом сообщает издание Var-matin со ссылкой на пресс-релиз княжеского дворца Монако.

Отмечается, что состояние здоровья князя не вызывает беспокойств. Он находится под медицинским контролем и продолжает работать в своей квартире.

Несколько дней назад коронавирус обнаружили у одного из министров княжества — Сержа Теля.

В Монако обнаружено уже как минимум девять случаев коронавируса.

Во Франции, территория которой с трех сторон окружает Монако, уже более 9,1 тыс. инфицированных и 264 случая смерти из-за коронавируса.

Напомним, в начале марта новый коронавирус обнаружили в еще одной крохотной стране Европы — Ватикане.