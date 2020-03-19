Во Львове увеличилось количество госпитализированных с подозрением на коронавирус. Фото: Главком

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Коронавирус во Львове подозревают в 27 человек. Сейчас они находятся в инфекционной больнице города.

Больные с симптомами, похожими на коронавирус, проходят амбулаторное лечение, сделаны все необходимые анализы, сообщают в департаменте здравоохранения Львовской ОГА.

Биологические образцы возможно инфицированных львовян отправили в Киев для проведения анализов. Среди госпитализированных — люди в возрасте 30−50 лет, а также 71-летняя женщина и трехлетний ребенок. У всех пациентов наблюдаются клинические проявления острой респираторной вирусной инфекции. Состояние всех больных — стабильное.

Отмечается, что всего во Львовской области было 33 обращения по поводу симптомов COVID-19, но у шести человек анализ не выявил коронавируса, их выписали из медучреждения после отрицательного результата тестов. В то же время у одного мужчины диагностировали пневмонию, но состояние больного не тяжелое.

Все госпитализированные с подозрением на коронавирус, кроме одного, вернулись из-за границы, отмечает заместитель главврача инфекционной больницы Игорь Берник.

По состоянию 19 марта, в мире известно о более чем 220 тыс. лабораторно подтвержденных случаях заболевания COVID-19, из них 8,8 тыс. человек умерли от коронавируса. В Украине подтверждены 18 случаев коронавируса, два человека погибли. В стране до 3 апреля введен общенациональный карантин.