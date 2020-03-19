Захарова пугает страшилками об украинском прорыве в Крым. Фото: EADaily

https://racurs.ua/n135471-zaharova-pugaet-strashilkami-ob-ukrainskom-proryve-v-krym.html

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Мария Захарова, представитель Министерства иностранных дел России, заявила, что мирная акция «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства», которая пройдет 3 мая в форме шествия с материковой части Украины ко временно оккупированному Россией Крыму, — провокация.

По ее словам, Меджлис крымскотатарского народа, который анонсировал акцию, собирается «прорваться на полуостров через государственную границу России». Об этом она заявила на брифинге 19 марта, передает «Московский комсомолец».

Представитель РФ призвала Меджлис отказаться от проведения данной акции. Захарова также пожаловалась, что Европейский Союз продолжает «нагнетать обстановку вокруг Крыма и допускает визовую дискриминацию крымчан».

Напомним, ранее глава Меджлиса Рефат Чубаров анонсировал подготовку к проведению мирной акции «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства», которая будет проходить в форме шествия с материковой части Украины ко временно оккупированного Россией Крыма. Марш состоится 3 мая.