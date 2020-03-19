Погода в Украине. Фото: Obozrevatel

https://racurs.ua/n135472-pogoda-v-ukraine-na-20-marta-v-zapadnyh-oblastyah-dnem-ojidautsya-dojdi-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 20 марта ожидается теплой. На небе будет наблюдаться переменная облачность, ветер будет преимущественно северо-западный. Во Львовской, Черновицкой и Закарпатской областях днем возможны небольшие дожди.

В западных областях дневная температура будет колебаться в пределах 12−14°С тепла, ночью столбик термометра опустится до 4−6°С тепла. В Закарпатской области днем температура повысится до 16−18°С тепла, сообщает Гидрометцентр.

В центральный областях днем температура составит 10−15°С тепла, а ночью опустится до 4−7°С тепла.

На севере днем ожидается 10−12°С тепла, ночью температурные показатели снизятся до 3−5°С тепла.

На юге днем воздух прогреется до 14−16°С тепла, а ночью температура воздуха составит 2−7°С тепла. В Херсоне ночная температура может опуститься до +1°С, а в Запорожье ночью возможны заморозки до -1°С.

На востоке страны днем столбик термометра поднимется до 12−14°С тепла, а ночью температурные показатели составят 2−5°С тепла.

В Киеве днем воздух прогреется до 10−12°С тепла, а ночью температура опустится до 5−7°С тепла. Будет преобладать северо-западный ветер 5−10 м/с. Осадков в столице на протяжении суток не ожидается.

Геомагнитная активность в Украине 20 марта будет относительно спокойной. Небольшие возмущения можно ожидать ранним утром и поздним вечером.

Как ранее писал «Ракурс», синоптики в марте обещают относительно теплую погоду. Средняя температура марта составит 1−7°С тепла.