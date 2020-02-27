Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Ізраїль: хатня робітниця Нетаньяху розповіла про скандали і напади люті його дружини Сари, фото — sem40.co.il

Хатня робітниця Нетаньяху розповіла про скандали і напади люті його дружини Сари (ФОТО)

27 лют 2020, 20:23
999

Колишня хатня робітниця в офіційній резиденції прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху розкрила подробиці скандалів, які влаштовувала його дружина Сара.

Вона звинуватила дружину глави уряду в заподіянні їй моральної і фізичної шкоди, зажадавши від неї в позові 190 тис. дол., повідомляє Times of Israel.

Жінка приїхала в Ізраїль з Франції і п’ять місяців працювала економкою в резиденції Нетаньяху. Адвокат потерпілої Офер Шімсон охарактеризував її переконаною прихильницею прем'єра, пояснивши, що вона вважала свою роботу чимось на зразок держслужби.

Ізраїль: хатня робітниця Нетаньяху розповіла про скандали і напади люті його дружини Сари, фото — Times of Israel

Протягом всього періоду роботи жінка вела щоденник, куди записувала всі образи і інші неетичні дії Сари Нетаньяху. В одному із записів йдеться, що дружина прем'єра накричала на хатню робітницю за те, що вона забула викинути сміття, а також назвала її дурною, брудної і послала в душ. У листопаді минулого року жінка впала і травмувалася нібито через «тиранічні вимоги» дружини глави уряду, після чого вирішила звільнитися.

Крім того, дружина Нетаньяху звинувачувала економку в спробі посварити її з чоловіком.

Навіть прем'єр-міністр наказав їй зупинитися, — описує жінка ті події.

За її словами, Сара нібито перебувала в трансі, а вдень дружину прем'єра наздоганяли напади люті, під час яких вона каталася по підлозі, кричала і тремтіла.

Ізраїль: хатня робітниця Нетаньяху розповіла про скандали і напади люті його дружини Сари, фото — Times of Israel

Правляча партія «Лікуд» розкритикувала телевізійний сюжет про цей процес, назвавши його брехливим і повним пліток. У партії пов’язали вихід матеріалу в ефір з майбутніми 2 березня виборами в парламент Ізраїлю, які будуть другими повторними і третіми за останні 11 місяців. За підсумками двох попередніх виборів в країні не вдалося сформувати стійку коаліцію.

У серпні минулого року Сара Нетаньяху фігурувала в кількох скандалах. Під час візиту в Україну вона кинула на землю шматочок українського короваю, який їй запропонував спробувати її чоловік.

У 2019 році Сару Нетаньяху визнавали також корупціонеркою. Вона замовляла в ресторанах страви за гроші з державного бюджету, при тому, що в резиденції прем'єр-міністра Ізраїлю працює штатний кухар.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини за темою

Показати більше