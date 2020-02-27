Ізраїль: хатня робітниця Нетаньяху розповіла про скандали і напади люті його дружини Сари, фото — sem40.co.il

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Колишня хатня робітниця в офіційній резиденції прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху розкрила подробиці скандалів, які влаштовувала його дружина Сара.

Вона звинуватила дружину глави уряду в заподіянні їй моральної і фізичної шкоди, зажадавши від неї в позові 190 тис. дол., повідомляє Times of Israel.

Жінка приїхала в Ізраїль з Франції і п’ять місяців працювала економкою в резиденції Нетаньяху. Адвокат потерпілої Офер Шімсон охарактеризував її переконаною прихильницею прем'єра, пояснивши, що вона вважала свою роботу чимось на зразок держслужби.

Протягом всього періоду роботи жінка вела щоденник, куди записувала всі образи і інші неетичні дії Сари Нетаньяху. В одному із записів йдеться, що дружина прем'єра накричала на хатню робітницю за те, що вона забула викинути сміття, а також назвала її дурною, брудної і послала в душ. У листопаді минулого року жінка впала і травмувалася нібито через «тиранічні вимоги» дружини глави уряду, після чого вирішила звільнитися.

Крім того, дружина Нетаньяху звинувачувала економку в спробі посварити її з чоловіком.

Навіть прем'єр-міністр наказав їй зупинитися, — описує жінка ті події.

За її словами, Сара нібито перебувала в трансі, а вдень дружину прем'єра наздоганяли напади люті, під час яких вона каталася по підлозі, кричала і тремтіла.

Правляча партія «Лікуд» розкритикувала телевізійний сюжет про цей процес, назвавши його брехливим і повним пліток. У партії пов’язали вихід матеріалу в ефір з майбутніми 2 березня виборами в парламент Ізраїлю, які будуть другими повторними і третіми за останні 11 місяців. За підсумками двох попередніх виборів в країні не вдалося сформувати стійку коаліцію.

У серпні минулого року Сара Нетаньяху фігурувала в кількох скандалах. Під час візиту в Україну вона кинула на землю шматочок українського короваю, який їй запропонував спробувати її чоловік.

У 2019 році Сару Нетаньяху визнавали також корупціонеркою. Вона замовляла в ресторанах страви за гроші з державного бюджету, при тому, що в резиденції прем'єр-міністра Ізраїлю працює штатний кухар.