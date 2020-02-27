Референдум про продаж землі розчарує Зеленського: соціологи з’ясували настрої громадян, фото — zerkalo.mk.ua

https://racurs.ua/ua/n134388-referendum-pro-prodaj-zemli-rozcharuie-zelenskogo-sociology-z-yasuvaly-nastroyi-gromadyan.html

Ракурс

Якби всеукраїнський референдум про продаж землі сільськогосподарського призначення відбувався найближчої неділі, його результати стали б холодним душем для влади.

Про це свідчать дані опитування, яке наприкінці лютого провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Влада наприкінці минулого року декларувала бажання провести земельну реформу після того, як винесе це питання на всеукраїнський референдум. Зокрема, йшлося про можливість купівлі землі іноземцями.

Опитування КМІС свідчить, що тільки 15% українців проголосували б на референдумі за ринок землі, 62% були б проти, а 18% не брали б участі в голосуванні. Соціологи зазначають, що у листопаді 2019 року — лютому 2020 року частка прихильників продажу землі знижувалася.

У листопаді вона становила 22%, грудні — 19%, а в лютому тільки 15%.

КМІС провів опитування з 21 по 25 лютого. Соціологи використали телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. До вибірки не включаються окуповані Росією території. Опитали 1 тис. 500 осіб.

Раніше «Ракурс» писав, що земельна реформа вимагає десяти базових законів, які планується прийняти до кінця 2020 року. Дані закони стануть основою для запуску ринку землі в Україні. Після цього законодавство буде доопрацьовуватися і вдосконалюватися.