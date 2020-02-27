Екологія: громадський транспорт Люксембурга стане безкоштовним, щоб зменшити викиди в атмосферу, фото — Телеграм-канал "Картковий будинок"

https://racurs.ua/ua/n134387-gromadskyy-transport-luksemburga-stane-bezkoshtovnym.html

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Люксембург стане першою країною у світі із безкоштовним громадським транспортом. Таке рішення запроваджується 1 березня. Для проїзду громадянам необхідно мати тільки посвідчення особи.

Однак на залізниці залишиться перший клас, за який доведеться заплатити, повідомляє Luxembourg Times. Місцева влада зазначає, що мета такого кроку — спонукати жителів відмовитися від особистого транспорту на користь громадського, щоб знизити завантаженість доріг і рівень шкідливих викидів в атмосферу.

Плата скасовується за проїзд в поїздах, трамваях і автобусах. Наразі проїзд в Люксембурзі коштує два євро за поїздку до двох годин. Територія держави невелика, тому за ці гроші можна проїхати більшу частину країни.

Міністерство транспорту Люксембургу повідомляє, що на утримання громадського транспорту витрачають 490 млн євро, а продаж квитків приносить тільки 40 млн. Зі скасуванням квитків уряд заощадить на витратах, пов’язаних з продажем і перевіркою квитків, а також на пошуку безбілетників.

У Великому Герцогстві Люксембург живе 600 тис. осіб, ще 200 тисяч приїжджають в країну з Франції, Бельгії та Німеччини на роботу. У столиці країни на 110 тис. жителів припадає ще 400 тис. приїжджих. У 2016 році місцеві жителі провели в заторах в середньому 33 години.

Це не перший випадок, коли влада спонукає відмовлятися від особистих авто. У різних містах Європи вже скасували плату за проїзд в громадському транспорті. У 1997 році так вчинила влада бельгійського міста Монс, проте в 2014 році рішення скасували. З липня 2018 року в 11 з 15 повітів Естонії всі пасажири незалежно від місця реєстрації можуть безкоштовно користуватися громадським транспортом.