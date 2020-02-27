Экология: общественный транспорт Люксембурга станет бесплатным, чтобы уменьшить выбросы в атмосферу, фото — Телеграм-канал "Карточный домик"

https://racurs.ua/n134387-obschestvennyy-transport-luksemburga-stanet-besplatnym.html

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Люксембург станет первой страной в мире с бесплатным общественным транспортом. Такое решение вводится 1 марта. Для проезда гражданам необходимо иметь только удостоверение личности.

Однако на железной дороге останется первый класс, за который придется заплатить, сообщает Luxembourg Times. Местные власти отмечают, что цель такого шага — побудить жителей отказаться от личного транспорта в пользу общественного, чтобы снизить загруженность дорог и уровень вредных выбросов в атмосферу.

Плата отменяется за проезд в поездах, трамваях и автобусах. Сейчас проезд в Люксембурге стоит два евро за поездку до двух часов. Территория государства небольшая, поэтому за эти деньги можно проехать большую часть страны.

Министерство транспорта Люксембурга сообщает, что на содержание общественного транспорта тратят 490 млн евро, а продажа билетов приносит только 40 млн. С отменой билетов правительство сэкономит на расходах, связанных с продажей и проверкой билетов, а также на поиске безбилетников.

В Великом Герцогстве Люксембург живет 600 тыс. человек, еще 200 тыс. приезжают в страну из Франции, Бельгии и Германии на работу. В столице страны на 110 тыс. жителей приходится еще 400 тыс. приезжих. В 2016 году местные жители провели в пробках в среднем 33 часа.

Это не первый случай, когда власть побуждает отказываться от личных авто. В разных городах Европы уже отменили плату за проезд в общественном транспорте. В 1997 году так поступила власть бельгийского города Монс, однако в 2014 году решение отменили. С июля 2018 года в 11 из 15 уездов Эстонии все пассажиры независимо от места регистрации могут бесплатно пользоваться общественным транспортом.