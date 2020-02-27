Референдум о продаже земли разочарует Зеленского: социологи выяснили настроения граждан, фото — zerkalo.mk.ua

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Ракурс

Если бы всеукраинский референдум о продаже земли сельскохозяйственного назначения проходил в ближайшее воскресенье, его результаты стали бы холодным душем для власти.

Об этом свидетельствуют данные опроса, который в конце февраля провел Киевский международный институт социологии (КМИС).

Власть в конце прошлого года декларировала желание провести земельную реформу после проведения референдума. В частности, речь шла о возможности покупки земли иностранцами.

Опрос КМИС показывает, что только 15% украинцев проголосовали бы на референдуме за рынок земли, 62% были бы против, а 18% не принимали бы участия в голосовании. Социологи отмечают, что в ноябре 2019 года — феврале 2020 года доля сторонников продажи земли снижалась.

В ноябре она составила 22%, декабре — 19%, а в феврале только 15%.

КМИС провел опрос с 21 по 25 февраля. Социологи использовали телефонные интервью с помощью компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В выборку не включаются оккупированные Россией территории. Опросили 1 тыс. 500 человек.

Ранее «Ракурс» писал, что земельная реформа требует принятия десяти базовых законов, за которые планируется проголосовать до конца 2020 года. Данные законы станут основой для запуска рынка земли в Украине. После этого законодательство будет дорабатываться и совершенствоваться.