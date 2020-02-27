Израиль: домработница Нетаньяху рассказала о скандалах и приступах ярости его жены Сары, фото — sem40.co.il

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Бывшая домработница в официальной резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху раскрыла подробности скандалов, которые устраивала его жена Сара.

Она обвинила жену главы правительства в причинении ей морального и физического вреда, потребовав от нее в иске 190 тыс. долл., сообщает Times of Israel.

Женщина приехала в Израиль из Франции и пять месяцев работала экономкой в ​​резиденции Нетаньяху. Адвокат потерпевшей Офер Шимсон охарактеризовал ее, как убежденную сторонницу премьера, объяснив, что она считала свою работу чем-то вроде госслужбы.

В течение всего периода работы женщина вела дневник, куда записывала все обиды и другие неэтичные действия Сары Нетаньяху. В одной из записей говорится, что жена премьера накричала на домработницу за то, что она забыла выбросить мусор, а также назвала ее глупой, грязной и послала в душ. В ноябре прошлого года женщина упала и травмировалась якобы из-за «тиранических требований» супруги главы правительства, после чего решила уволиться.

Кроме того, жена Нетаньяху обвиняла экономку в попытке поссорить ее с мужем.

Даже премьер-министр приказал ей остановиться, — описывает женщина те события.

По ее словам, Сара якобы находилась в трансе, а днем ​​жену премьера иногда накрывали приступы ярости, во время которых она каталась по полу, кричала и дрожала.

Правящая партия «Ликуд» раскритиковала телевизионный сюжет об этом процессе, назвав его лживым и полным сплетен. В партии связали выход материала в эфир из-за будущих выборов в парламент (2 марта) Израиля, которые будут вторыми повторными и третьими за последние 11 месяцев. По итогам двух предыдущих выборов в стране не удалось сформировать устойчивую коалицию.

В августе прошлого года Сара Нетаньяху фигурировала в нескольких скандалах. Во время визита в Украину она бросила на землю кусочек украинской каравая, который ей предложил попробовать ее муж.

В 2019 году Сару Нетаньяху судили за коррупцию. Она заказывала в ресторанах блюда за деньги из государственного бюджета, при том, что в резиденции премьер-министра Израиля работает штатный повар.