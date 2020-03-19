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Ракурс
Трюдо пообіцяв допомогти Україні медобладнанням і препаратами, фото — Офіс президента

Трюдо пообіцяв допомогти Україні медобладнанням і препаратами

19 бер 2020, 18:39
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Боротися з коронавірусом Києву допоможе Канада. Про це сьогодні пообіцяв очільник її уряду Джастін Трюдо в телефонній розмові із президентом України Володимиром Зеленським.

Трюдо пообіцяв допомогти Україні необхідним медичним обладнанням та препаратами.

Тема коронавірусу стала основною у розмові лідерів двох держав. Зеленський побажав найшвидшого одужання Софі Трюдо — дружині канадського прем'єр-міністра.

Канада і Україна готові координувати зусилля і підтримують один одного у боротьбі з поширенням захворювання, — йдеться в офіціозі Банкової.

Трюдо пообіцяв також Зеленському посприяти у вивезенні з Канади громадян України, які висловили бажання повернутися на батьківщину і не можуть наразі потрапити додому у зв’язку з обмеженнями щодо авіатранспорту.

Учора «Ракурс» повідомляв, що Зеленський провів переговори із керівником Міжнародного комітету Червоного Хреста, який також висловив готовність допомогти Києву.

Джерело: Ракурс


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