Трюдо пообіцяв допомогти Україні медобладнанням і препаратами, фото — Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n135475-trudo-poobicyav-dopomogty-ukrayini-medobladnannyam-i-preparatamy.html

Ракурс

Боротися з коронавірусом Києву допоможе Канада. Про це сьогодні пообіцяв очільник її уряду Джастін Трюдо в телефонній розмові із президентом України Володимиром Зеленським.

Трюдо пообіцяв допомогти Україні необхідним медичним обладнанням та препаратами.

Тема коронавірусу стала основною у розмові лідерів двох держав. Зеленський побажав найшвидшого одужання Софі Трюдо — дружині канадського прем'єр-міністра.

Канада і Україна готові координувати зусилля і підтримують один одного у боротьбі з поширенням захворювання, — йдеться в офіціозі Банкової.

Трюдо пообіцяв також Зеленському посприяти у вивезенні з Канади громадян України, які висловили бажання повернутися на батьківщину і не можуть наразі потрапити додому у зв’язку з обмеженнями щодо авіатранспорту.

Учора «Ракурс» повідомляв, що Зеленський провів переговори із керівником Міжнародного комітету Червоного Хреста, який також висловив готовність допомогти Києву.