В Николаеве шпион продавал ФСБ информацию о кораблях ВМС, фото — СБУ

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Ракурс

Шпиона, который в Николаеве воровал для России секретную информацию о военном кораблестроении Украины, задержала Служба безопасности.

Мужчину поймали с поличным, он пытался передать российским спецслужбам информацию о технических разработках судостроительной отрасли ВМС Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Николаевщины сам установил контакт с представителями ФСБ России, чтобы продавать секретные данные. Россияне ставили ему задачи, а он собирал секретную информацию о деятельности одного из ведущих предприятий кораблестроения. Шпиона прежде всего интересовали технические разработки, сообщает пресс-служба СБУ.

В СБУ задокументировали контакты фигуранта с ФСБ и задержали агента при передаче по электронным каналам связи собранных разведданных.

Сообщение задержанному о подозрении огласят по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины.

Ранее «Ракурс» рассказывал, что контрразведка СБУ задержала агента ФСБ России, который в Черкасской области пытался получить секретную военную украинский документацию. Он также работал на Россию за деньги.