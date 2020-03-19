У Авакова запустили спецмашины с громкоговорителями, чтобы рассказывать о карантине, фото — МВД

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Коронавирусный карантин в Украине будут обеспечивать с помощью спецавтомобилей, которые оборудуют громкоговорителями.

Первые такие машины сегодня выехали на улицы Киева, а завтра их можно будет увидеть по всей Украине. По улицам городов будут курсировать специальные автомобили ГСЧС, которые будут информировать людей о необходимости соблюдать условия карантина, сообщают в Министерстве внутренних дел.

Запись, которую предлагают послушать прохожим, содержит информацию о мерах безопасности в связи с коронавирусным карантином, введенным в стране.

Гражданам настоятельно рекомендуется без крайней необходимости не покидать места жительства, не выходить на улицу без необходимости, не посещать места скопления людей, во время пребывания на улице надевать защитные маски, сохранять дистанцию ​​между людьми не менее 2 метра, соблюдать меры личной гигиены, заботиться о близких и родных, людях пожилого возраста, обеспечив их всем необходимым, чтобы им не пришлось выходить на улицу, — сообщает пресс-служба МВД.

Напомним, что сегодня силовики начали штрафовать тех водителей общественного транспорта, которые нарушали требование перевозить в салоне не более 10 человек. Во многих городах страны пассажиры перекрывали улицы, требуя, чтобы их брали в салон.