Зеленский под давлением России пошел на переговоры с сепаратистами Донбасса, скриншот Le Figaro

https://racurs.ua/n135759-zelenskiy-pod-davleniem-rossii-poshel-na-peregovory-s-separatistami-donbassa-le-figaro.html

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ДНР-ЛНР Киев признает стороной переговоров, а президент Украины Владимир Зеленский под давлением России соглашается вести переговоры на равных с вооруженными группировками на востоке страны.

Об этом написала одна из самых влиятельных французских газет Le Figaro. Журналист и кинодокументалист Стефан Сиоан, который живет и работает в Киеве, рассказал французским читателям, что 11 марта Зеленский под руководством руководителя своего офиса Андрея Ермака «повел свою страну к подписанию документа, который прямо признает самопровозглашенные образования в Донецке и Луганске легитимными политическими сторонами переговоров».

Это сделано под политическим и военным давлением России. Такой маневр позволяет России отойти с передовой в тыл, получив в так называемой «консультативном совете» статус гаранта-наблюдателя, как и Франция, и Германия.

Это большая победа россиян, которые очень активно подталкивали Киев к переходу на их взгляд на минские договоренности. Киев сдался, поэтому в Донецке празднуют. Их лидер Пушилин уже заявил о «прямом диалоге», — говорится в статье.

Издание считает, что украинская власть использует коронавирус для того, чтобы протянуть такое непопулярное решение. Автор утверждает, что даже среди сторонников Зеленского возникло беспокойство. Он напоминает, что 60 депутатов президентской партии «Слуга народа» подписали резкое письмо Зеленскому с осуждением «непрозрачных переговоров с Россией», которое стало первой публичной пощечиной для Зеленского.

Один из первых подписантов — нардеп Егор Чернов, русскоязычный выходец с востока Украины. Он заверил, что не может быть и речи о том, чтобы уладить конфликт иначе как с Россией-агрессором.

Зеленский идет по краю ущелья, потому что даже близкий друг президента Александр Ткаченко, которого он хотел сделать мэром Киева, подписал это письмо. Пощечина может иметь разрушительные последствия в то время, когда партия Зеленского собирается принимать важные законы при поддержке пророссийских сил, — пишет Le Figaro.

Напомним, что сегодня в режиме видеоконференции состоится очередное заседание ТКГ. На нем должны рассмотреть и создание консультативного совета, о которой договорились в начале марта. В Раде оппозиция зарегистрировала постановление, в котором предлагает парламенту осудить действия главы Офиса президента Ермака и проводить переговоры в минском формате под контролем Рады.