Визитку Яроша не нашли: террористы ДНР приписали Порошенко убийство Моторолы. Фото: amazonaws.com

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Петра Порошенко, бывшего президента Украины и действующего народного депутата, объявили в розыск пророссийские боевики.

Против лидера «Европейской солидарности» так называемая генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело. Экс-главу государства оккупанты подозревают в убийстве российского террориста Арсения Павлова с позывным Моторола. Об этом 25 марта сообщили сепаратистские СМИ.

Отмечается, что в отношении Порошенко возбудили «уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 230 (организация террористической деятельности) УК ДНР». Контролируемые Россией боевики утверждают, что экс-президент Украины якобы утвердил «план убийства Павлова», который якобы выполнили украинские спецслужбы.

Заочно Порошенко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Боевики заявляют, что Порошенко грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы.

Как известно, гражданин Российской Федерации Арсений Павлов с позывным Моторола был одним из самых известных боевиков самопровозглашенной Донецкой народной республики. Моторола руководил созданным им батальоном «Спарта», который участвовал в боях под Славянском, Иловайском, в Донецком аэропорту и Дебальцевом. Боевик отличался своей жестокостью, случалось, что даже открывал огонь по своим. Террорист погиб 16 октября 2016 года в результате взрыва в лифте жилого дома в Донецке.

Напомним, новоназначенный генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Генпрокуратура будет расследовать все производства максимально быстро. Отметила, что это касается и пятого президента Украины Петра Порошенко относительно которого открыто несколько производств.