Візитки Яроша не знайшли: терористи ДНР приписали Порошенку вбивство Мотороли. Фото: amazonaws.com

https://racurs.ua/ua/n135758-boyovyky-dnr-rozshukuut-poroshenka-za-vbyvstvo-motoroly.html

Ракурс

Петра Порошенка, колишнього президента України та чинного народного депутата, оголосили в розшук проросійські бойовики.

Проти лідера «Європейської солідарності» так звана генеральна прокуратура ДНР порушила кримінальну справу. Екс-главу держави окупанти підозрюють у вбивстві російського терориста Арсена Павлова з позивним Моторола. Про це 25 березня повідомили сепаратистські ЗМІ.

Наголошується, що стосовно Порошенка порушили «кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 230 (організація терористичної діяльності) КК ДНР». Контрольовані Росією бойовики стверджують, що екс-президент України начебто затвердив «план вбивства Павлова», який нібито виконали українські спецслужби.

Заочно Порошенку обрали запобіжний захід у виді утримання під вартою. Бойовики заявляють, що Порошенку загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 15 до 20 років або довічне позбавлення волі.

Як відомо, громадянин Російської Федерації Арсен Павлов із позивним Моторола був одним із найвідоміших бойовиків самопроголошеної Донецької народної республіки. «Моторола» керував створеним ним батальйоном «Спарта», який брав участь у боях під Слов’янськом, Іловайськом, в Донецькому аеропорту та Дебальцевому. Бойовик відрізнявся своєю жорстокістю, траплялося, що навіть відкривав вогонь по своїх. Терорист загинув 16 жовтня 2016 року внаслідок вибуху в ліфті житлового будинку у Донецьку.

Нагадаємо, новопризначений генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила, що Генпрокуратура розслідуватиме всі провадження максимально швидко. Зазначила, що це стосується й п’ятого президента України Петра Порошенка щодо якого відкрито декілька проваджень.