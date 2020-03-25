В Україні можуть значно зменшити видатки на культурні проекти, фото: 032.ua

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Міністерство фінансів в межах здійснення секвестру бюджету під приводом боротьби з кризою планує на понад половину урізати в Україні всі видатки на культурні проекти.

В результаті у Міністерства культури гроші залишаться фактично лише на виплату заробітної плати. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив народний депутат із фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Так, фінансування можуть позбавити Держкіно на суму 750 млн грн, Український культурний фонд на 500 млн грн, Інститут книги — на 150 млн грн, туризм — на 240 млн грн.

Також на суму понад 500 млн грн скорочуються витрати на програму «зшивання країни», реставраційні роботи по захисту історико-культурної спадщини та програми інформполітики.

Не відомо наразі як уріжуть фінансування спорту, — наголосив Ткаченко.

У коментарі виданню «Детектор.Медіа» депутат зазначив, що загалом фінансування Мінкульту планують скоротити на 7 млрд грн.

Що це означає? Це смерть для всієї креативної індустрії. Сотні тисяч людей залишаться без роботи. Зусилля, витрачені для росту та розвитку культурних сфер, яких вдалося досягнути за останні роки, зійдуть нанівець, — наголосив Ткаченко у своєму Фейсбуці.

Народний обранець зазначив, що очолюваний ним комітет сьогодні збирався в режимі онлайн і підготував заяву, у якій закликає Мінфін утриматись від прийняття рішень до проведення консультацій.

Ми готові оперативно увійти в діалог і напрацювати рішення, які не призведуть до краху культурної сфери нашої держави, — наголошується в тексті заяви.

Нагадаємо, Кабмін сьогодні вирішив продовжити в Україні карантин до 24 квітня.