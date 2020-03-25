В Украине могут значительно уменьшить расходы на культурные проекты, фото: 032.ua

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Министерство финансов в рамках осуществления секвестра бюджета под предлогом борьбы с кризисом планирует более чем половину урезать в Украине все расходы на культурные проекты.

В результате у Министерства культуры деньги останутся фактически только на выплату заработной платы. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил народный депутат из фракции «Слуга народа», председатель парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

Так, финансирование могут лишить Госкино на сумму 750 млн грн, Украинский культурный фонд на 500 млн грн, Институт книги — на 150 млн грн, туризм — на 240 млн грн.

Также на сумму более 500 млн грн сокращаются расходы на программу «сшивания страны», реставрационные работы по защите историко-культурного наследия и программы информполитики.

Неизвестно пока как урежут финансирование спорта, — отметил Ткаченко.

В комментарии изданию «Детектор.Медиа» депутат отметил, что в целом финансирование Минкульта планируют сократить на 7 млрд грн.

Что это значит? Это смерть для всей креативной индустрии. Сотни тысяч людей останутся без работы. Усилия, потраченные для роста и развития культурных сфер, которых удалось достичь за последние годы, сойдут на нет, — подчеркнул Ткаченко в своем Фейсбуке.

Народный избранник отметил, что возглавляемый им комитет сегодня собирался в режиме онлайн и подготовил заявление, в котором призывает Минфин воздержаться от принятия решений до проведения консультаций.

Мы готовы оперативно войти в диалог и выработать решения, которые не приведут к краху культурной сферы нашего государства, — отмечается в тексте заявления.

Напомним, Кабмин сегодня решил продолжить в Украине карантин до 24 апреля.