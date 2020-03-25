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Стали известны детали о первом умершем в Тернопольской области
Коронавирус: стали известны детали о первом умершем в Тернопольской области и зараженном одессите (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n135756-koronavirus-stali-izvestny-detali-o-pervom-umershem-v-ternopolskoy-oblasti-i-zarajennom-odessite.htmlРакурс
Китайским коронавирусом в Украине официально инфицированны 113 человек, однако количество зараженных может быть значительно больше. Только в Тернопольской области их может быть несколько сотен.
Так, умерший сегодня в Полтавской области мужчина контактировал 9 марта во время похорон в с. Швейка Монастырского района со священником 1963 г.р., которому 19 марта поставили диагноз заражение коронавирусом. Об этом написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.
На похоронах тогда присутствовало около 70 человек, а в целом священник контактировал по меньшей мере с 500 лицами в госпитализации. СМИ сообщают, что священник — Олег Винницкий. Однако его жена отрицает эту информацию и говорит, что результаты анализа ее мужа еще не готовы, коронавирус не подтвержден.
Всех этих лиц, контактировавших со священником и умершим, Геращенко призвал обратиться по телефонам 102 или 103, ведь их жизнь в опасности.
Сам священник находится в реанимации Тернопольской клинической больницы в тяжелом состоянии под аппаратом искусственной вентиляции легких. Врачи борются за его жизнь, — добавил заместитель главы МВД.
Из-за вспышки коронавируса населенные пункты Швейка, Ковалевка и четыре других заблокированы полицейскими.
Тем временем стало известно, что первый заболевший коронавирусом житель Одесской области прилетел из США. 14 марта он покинул инфекционную больницу Одессы, подписав документ о самоизоляции. В то время у него еще не был подтвержден коронавирус. Об этом рассказал председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый в Facebook.
В заявлении он отмечает о категорическом желании покинуть больницу и осознает все риски нарушения правил самоизоляции в течение 14 дней. Всю ответственность за последствия пациент взял на себя и ушел самовольно, — отметил Куцый.
Сейчас с мужчиной общается полиция на предмет подтверждения самоизоляции и установления круга контактных лиц.
Издание «Думская» пишет, что больной — житель Одессы и после того, как он покинул больницу, он не самоизолировался. Кроме того, в документах он указал неверный адрес, однако его местонахождение все равно уже установили.
Кроме того, стало известно, что 7-летняя инфицированная девочка в Волынской области живет в с. Горькая Луцкого района. Семья в последнее время не была за границей, однако отец недавно вернулся из Киева.
Напомним, в Тернопольской области 25 марта умер мужчина, больной COVID-19. Это уже четвертая в Украине смерть от коронавируса.
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