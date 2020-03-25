Стали відомі деталі про першого померлого від коронавірусу на Тернопільщині

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Китайським коронавірусом в Україні офіційно інфіковані 113 осіб, проте кількість заражених може бути значно більшою. Лише у Тернопільській області їх може бути декілька сотень.

Так, померлий сьогодні у Полтавській області чоловік контактував 9 березня під час похорон у с. Швейків Монастириського району із священиком 1963 р.н., якому 19 березня встановили діагноз зараження коронавірусом. Про це написав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Facebook.

На похоронах тоді були присутні близько 70 осіб, а загалом священик контактував щонайменше з 500 особами до госпіталізації. ЗМІ повідомляють, що цей священик — Олег Вінницький. Проте його дружина заперечує цю інформацію і каже, що результати аналізу її чоловіка ще не готові, коронавірус не підтверджений.

Усіх цих осіб, які контактували зі священиком та померлим, Геращенко закликав звернутися за телефонами 102 або 103, адже їхнє життя у небезпеці.

Сам священик знаходиться у реанімації Тернопільської клінічної лікарні у важкому стані під апаратом штучної вентиляції легень. Лікарі борються за його життя, — додав заступник голови МВД.

Через спалах коронавірусу населені пункти Швейків, Ковалівка та чотири інших заблоковані поліцейськими.

Тим часом стало відомо, що перший захворівший на коронавірус мешканець Одеської області прилетів із США. 14 березня він покинув інфекційну лікарню Одеси, підписавши документ про самоізоляцію. На той час у нього ще не був підтверджений коронавірус. Про це розповів голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций у Facebook.

У заяві він наголошує на категоричному бажанні покинути лікарню та усвідомлює всі ризики порушення правил самоізоляції протягом 14 днів. Всю відповідальність за наслідки пацієнт взяв на себе та пішов самовільно, — зазначив Куций.

Наразі з чоловіком спілкується поліція щодо підтвердження самоізоляції та встановлення кола контактних осіб.

Видання «Думская» у своєму Telegram пише, що хворий — мешканець Одеси і після того, як він залишив лікарню, він не самоізолювався. Окрім того, у документах він вказав неправильну адресу, проте його місцезнаходження все одно вже встановили.

Окрім того, стало відомо, що 7-річна інфікована дівчинка у Волинській області, живе у с. Гірка Луцького району. Сім’я останнім часом не була за кордоном, проте батько нещодавно повернувся з Києва.

Нагадаємо, у Тернопільській області 25 березня помер чоловік, хворий на COVID-19. Це вже четверта в Україні смерть від коронавірусу.