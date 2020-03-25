На Тернопільщині помер хворий на COVID-19

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Китайський коронавірус став причиною смерті вже чотирьох осіб в Україні. У Тернопільській області 25 березня помер чоловік, хворий на COVID-19.

Загиблий — житель Монастириського району, с. Ковалівка. Йому було 68 років. Про це повідомили в оперативному штабі Тернопільської міськради з протидії поширенню коронавірусу.

Чоловік помер в інфекційному відділені Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Також зазначається, що померлий контактував зі священиком, який першим захворів на коронавірус в області. Це відбулося на похороні у місті Заліщики. Це вже четверта в Україні смерть від китайського коронавірусу.

Загалом випадки захворювання зафіксовані в 13 областях України та місті Києві. Так, інфіковані коронавірусом є в Чернівецькій, Київській, Дніпропетровській, Житомирській, Донецькій, Луганській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Запорізькій, Волинській і Одеській областях. Найбільше хворих у Чернівецькій області (38 випадків) та Києві — 31 хворий.

Нагадаємо, станом на 7.25 сьогоднішнього дня в Україні зафіксовано вже 113 випадків коронавірусу SARS-CoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19.