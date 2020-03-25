Україною продовжує поширюватися новий коронавірус, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n135721-koronavirus-v-ukrayini-zafiksovano-vje-113-vypadkiv-zahvoruvannya-dsns.html

Ракурс

Станом на 7.25 сьогоднішнього дня в Україні зафіксовано вже 113 випадків коронавірусу SARS-CoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19.

Вчора було лабораторно підтверджено 29 випадків цього захворювання. Зокрема, підтверджено перші випадки у Волинській, Луганській та Одеській областях. Про це йдеться у ранковому зведенні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що коронавірус вже виявлено в Києві та 13 областях України: Чернівецькій, Київській, Івано-Франківській, Тернопільській, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Львівській, Волинській, Донецькій, Луганській, Одеській та Черкаській.

Наразі три інфіковані коронавірусом людини померли, одна вилікувалася.

Найбільше випадків коронавірусу зафіксовано у Чернівецькій (38 інфікованих) та Київській (22 людини) областях, а також у Києві (31 інфікований).

Нагадаємо, вчора стало відомо, що короновірус виявили у шістьох дітей на Буковині. З них четверо є родичами осіб, які повернулися з-за кордону.