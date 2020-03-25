У світі триває епідемія нового коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n135719-koronavirus-kilkist-infikovanyh-perevyschyla-420-tys-u-ssha-epidemiya-mogla-sprovokuvaty-vtechu.html

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Коронавірус SARS-CoV-2 продовжує поширюватися світом.

Вже зареєстровано понад 424,2 тис. випадків цього захворювання, майже 19 тис. з них померли, понад 106 тис. — вилікувалися. Про це повідомляє Telegram-канал BNO News.

На першому місці за кількістю виявлених випадків захворювання — материковий Китай. Там наразі зафіксовано 81 тис. 218 випадків інфікування, 3 тис. 281 людина померла.

На другому місці у цьому сумному рейтингу — Італія, де зафіксовано вже понад 69 тис. випадків коронавірусу та смерть понад 6,8 тис. інфікованих осіб.

В останні дні стрімко наближаються до Італії США — там вже виявлено понад 54,4 тис. інфікованих та зафіксовано 774 випадки смерті людей з коронавірусом.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

У США 23 березня дев’ять в’язнів-жінок втекли з в’язниці у штаті Південна Дакота, де в однієї з ув’язнених була зафіксована позитивна реакція на коронавірус, повідомляє Newscenter1.

Того дня ввечері вони залишили відділ з мінімальною охороною жіночої в’язниці у місті Пірр. Невдовзі одну з них затримали, пізніше правоохоронці повідомили про затримання ще трьох. Таким чином, ще п’ятьох осіб розшукують.

Також встановлюється, чи контактували утікачки з ув’язненою, в котрої виявили коронавірус.

Зазначається, що американське законодавство за таку втечу передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, у ВООЗ вважають, що США можуть стати новим глобальним епіцентром коронавірусу.