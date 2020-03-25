Темпи поширення раку печінки у світі зростають, попри медичні досягнення

https://racurs.ua/ua/n135718-zahvoruvanist-na-rak-pechinky-u-sviti-zrostaie-popry-medychni-dosyagnennya-ucheni.html

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Захворюваність на рак печінки зростає у всьому світі попри заходи, що вживаються для профілактики цього захворювання.

Такого висновку дійшли учені з Університету Фудань (Китай), вивчивши дані за 1990−2017 роки, які стосувалися 195 країн і територій, повідомляє видання Wiley.

Дослідження показало, що у всьому світі число випадків захворювання на рак печінки, діагностованих у віці до 30 років, скоротилася з 17,3 тис. у 1990 році до 14,6 тис. у 2017 році, але водночас збільшилося у людей у віці 30−59 років і 60 років і старше з 216,5 тис. і 241,1 тис. у 1990 році до 359,7 тис. і 578,3 тис. у 2017 році відповідно.

Зазначається, що частота раку печінки, діагностованого до 30-річного віку та у віковій категорії 30−59 років, зменшилась у обох статей, в той час як у більш старших людей показники зростали у чоловіків і залишалися стабільними у жінок.

Порівняно з жінками, у чоловіків спостерігалося більш різке зростання раку печінки, діагностованого у віці 60 років і старше, і більш легке зниження випадків, діагностованих у 30−59 років.

Зниження показників, що спостерігається у молодих людей, здебільшого пояснюється вакцинацією від гепатиту В (оскільки вірус гепатиту В може викликати рак печінки) і було постійним у більшості регіонів, за винятком розвинених країн, в яких показники захворюваності на рак печінки збільшувалися незалежно від статі і віку.

Частота раку печінки, викликаний безалкогольною жировою хворобою печінки або накопиченням жиру в печінці, також зросла в більшості регіонів.

Наші висновки свідчать про недостатню увагу, яку сьогодні приділяють людям похилого віку в межах зусиль з профілактики раку печінки, і підтверджують занепокоєння з приводу ожиріння як фактора ризику захворювання на рак печінки, — наголошують дослідники. -

Стратегії профілактики раку печінки як в країнах, що розвиваються, так і в розвинених країнах мають бути адаптовані й оновлені, — додають учені.

Нагадаємо, у лютому у ВООЗ заявили, що за найближчі два десятиліття кількість хворих на рак може зрости на 60%.