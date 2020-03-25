Темпы распространения рака печени в мире растут, несмотря на медицинские достижения, фото:

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Заболеваемость раком печени растет во всем мире, несмотря на меры, предпринимаемые для профилактики этого заболевания.

К такому выводу пришли ученые из Университета Фудань (Китай), изучив данные за 1990−2017 годы, которые касались 195 стран и территорий, сообщает издание Wiley.

Исследование показало, что во всем мире число случаев заболевания раком печени, диагностированных в возрасте до 30 лет, сократилась с 17,3 тыс. в 1990 году до 14,6 тыс. в 2017 году, но в то же время увеличилось у людей в возрасте 30−59 лет и 60 лет и старше с 216,5 тыс. и 241,1 тыс. в 1990 году до 359,7 тыс. и 578,3 тыс. в 2017 году соответственно.

Отмечается, что частота рака печени, диагностированного до 30-летнего возраста и возрастной категории 30−59 лет, уменьшилась у обоих полов, в то время как у более старших людей показатели росли у мужчин и оставались стабильными у женщин.

По сравнению с женщинами, у мужчин наблюдался более резкий рост рака печени, диагностированного в возрасте 60 лет и старше, и более легкое снижение случаев, диагностированных в 30−59 лет.

Снижение показателей, которое наблюдается у молодых людей, в основном объясняется вакцинацией от гепатита В (поскольку вирус гепатита В может вызвать рак печени) и было постоянным в большинстве регионов, за исключением развитых стран, у которых показатели заболеваемости раком печени увеличивались независимо от пола и возраста.

Частота рака печени, вызванный безалкогольной жировой болезнью печени или накоплением жира в печени, также возросла в большинстве регионов.

Наши выводы свидетельствуют о недостаточном внимании, которое сегодня уделяется пожилым людям в рамках усилий по профилактике рака печени, и подтверждают беспокойство по поводу ожирения как фактора риска заболевания раком печени, — отмечают исследователи.

Стратегии профилактики рака печени как в развивающихся, так и в развитых странах должны быть адаптированы и обновлены, — додают ученые.

Напомним, в феврале в ВОЗ заявили, что в ближайшие два десятилетия количество больных раком может вырасти на 60%.