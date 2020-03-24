Актер Роуэн Аткинсон. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n135717-avtomobil-mistera-bina-prodadut-na-aukcione-foto-video.html

Ракурс

Mercedes-Benz 500e (W124) образца 1995 года выпуска, который ранее принадлежал актеру Роуэну Аткинсону, известному по роли мистера Бина, продадут на аукционе

Авто пустят с молотка на виртуальных торгах британского Classic Car Auctions. По внутренней оценочной шкале аукциона автомобиль получил 108 баллов из максимальных 135. Об этом сообщается на сайте аукциона.

Автомобиль был куплен новым в Японии в 2015 году. Седан оснащен 5,0-литровым мотором V8, развивающим 326 л. с. и 480 Нм момента. Коробка передач — четырехдиапазонный автомат. Машина развивает скорость в 260 км/ч. от нуля до сотни это авто разгоняется за 6,1 сек.

Судя по описанию на сайте Classic Car Auctions, недавно автомобилю обновили салон: заменили деревянные накладки и перетянули сиденья. Цвет комбинированной обивки здесь перекликается с синим цветом Nautic Blue, в который окрашен кузов.

Между тем швейцарская компания Micro разработала крошечное электрическое транспортное средство Microlino. По информации портала Interesting Engineering, длина машины достигает 2,4 м, а само транспортное средство рассчитано на двух пассажиров. Электрокар может развивать скорость до 88,5 км/ч. Для полной зарядки транспортного средства понадобится от 1 до 4 часов в зависимости от мощности самой зарядной станции.

Напомним, на аукционе за 183 тыс. долл. продали знаменитые и культовые для фанатов рок-музыки очки Джона Леннона. Изначально лот оценивался в 8−11 тыс. долл., но цена в результате торгов выросла почти в 20 раз. Покупатель очков остался неизвестным.