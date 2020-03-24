Коронавирус в Украине. Фото: сайт Кличко

https://racurs.ua/n135716-ukrainskie-mediki-pokazali-kak-ustanavlivaut-fakt-zarajeniya-koronavirusom-foto.html

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Медики-инфекционисты раскрыли подробности того, как устанавливают факт заражения китайским коронавирусом.

То, как все происходит, показали медики вирусологической лаборатории Черновицкого областного лабораторного центра. Врачи продемонстрировали фото, чтобы показать, как все происходит — от доставки образцов до результатов. Фотографии 24 марта опубликовал председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук в Facebook.

Сообщалось, что изначально образцы группируются, их собираются до количества 50 штук. Затем начинается процесс в несколько этапов, все это длится до 9 часов. Медицинский персонал и специалисты во время этого не могут отвлекаться или отдыхать.

Напомним, сегодня на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что за минувшие сутки в Украине зафиксировали 11 случаев заражения на коронавирус, в частности, в Киеве и на Тернопольщине. В течение сегодняшнего дня есть дополнительно 13 случаев в Черновицкой области. В целом по стране зафиксировано 97 случаев коронавирус.