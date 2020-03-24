Юлия Мендель и Владимир Зеленский. Фото: narodna-pravda.ua

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Заработная плата президента Украины Владимира Зеленского за февраль составила 28 тыс. грн. Глава государства уплатил с зарплаты 5 тыс. 460 грн налогов и сборов в соответствии с действующим законодательством.

Фактически выплаченная Зеленскому за февраль зарплата составила 22 тыс. 540 грн. Премий или надбавок главе государства за прошлый месяц не начисляли. Об этом 24 марта сообщают «Українські новини» со ссылкой на ответ на запрос из Государственного управления делами.

В то же время Мендель в феврале заработала почти в два раза больше президента. Так, в прошлом месяце представителю главы государства насчитали 45 тыс. 885 грн. Отмечается, что ее должностной оклад составил 23,1 тыс. грн, надбавка за интенсивность труда — 3,5 тыс. грн. Еще 19 тысяч. 310 грн включали другие составляющие, в том числе доплаты за предыдущий месяц в связи с повышением оклада.

Из этой суммы было выплачено почти 8 тыс. 950 грн налогов и сборов, поэтому выданная ей «на руки» за февраль зарплата составила 36,9 тыс. грн.

Руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку в феврале 2020 года начислили заработную плату в сумме 11 тыс. 568 грн. Вычеты составили 2 тыс. 256 грн.

Напомним, в январе зарплата Владимира Зеленского составила 28 тыс. грн. После вычета налогов он получил 22 тыс. 540 грн. При этом пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в январе получила более 42 тыс. грн зарплаты после вычета налогов. Ее должностной оклад составлял 18 тыс. грн, надбавка за интенсивность труда — почти 15 тыс. грн, другие надбавки — более 19 тыс. грн.