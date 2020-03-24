Олигарх Валерий Хорошковский. Фото: ТСН

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Ракурс

Коронавирусную инфекцию COVID-19 обнаружили в организме миллионера Валерия Хорошковского.

Болезнь бывшего главы СБУ подтвердил один из лидеров фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. Об этом 24 марта он сообщил на собственной странице в Facebook.

Еще один депутат от ОПЗЖ Илья Кива в эфире одного из телеканалов также заявил, что Хорошковский заразился коронавирусом. По его информации, олигарх находится в Александровской больнице Киева.

У нас Александровская больница забита и народными депутатами, и государственными служащими. Последний кто поступил: вчера подтвердился диагноз, по моей информации, ее сейчас проверяют еще раз, у Хорошковского. У него обнаружили положительный результат при прохождении теста, — заявил Кива.

Тем временем Telegram-канала «Коронавирус онлайн» сообщает, что Хорошковский, который вернулся в Украину из Куршавеля, сейчас подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как известно, Валерий Хорошковский — украинский олигарх, который когда-то был владельцем телеканала «Интер» и в свое время возглавлял Службу безопасности Украины и Государственную таможенную службу. С 2013 года Хорошковский проживал в Монако, а вернулся в Украину после победы Владимира Зеленского на президентских выборах.

Тем временем в эфире «4 канала» народный депутат Виктория Гриб сообщила, что коронавирусом заразился внефракционный народный депутат Сергей Рудык из Черкасской области. Сама парламентарий заявила, что тоже планирует обратиться к врачам, поскольку в зале Верховной Рады она работает рядом с Рудыком.

Напомним, частная клиника Eurolab известного бизнесмена Андрея Пальчевского скрыла от санитарных служб тесты на коронавирус SARS-CoV-2, которые имели положительный результат. Тесты сдали четыре украинца после посещения известного французского курорта Куршевель.